Койки и психоэмоциональная поддержка: латвийские больницы готовятся принять пострадавших в войне

Рижская Восточная клиническая университетская больница (RAKUS) готова выделить до 100 коек разного профиля для приема пациентов из Украины, сообщил в пятницу журналистам член правления RAKUS Харальдс Плаудис.

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Он указал, что "во время войны имеет значение каждый километр и каждая минута", поэтому предусматривается, что в Латвию с Украины будут доставлять пациентов, "которые уже стабильны или им требуется окончание лечения",

Плаудис указал, что еще неизвестно, когда пострадавшие на войне будут доставлены на лечение в Латвию, но больница уже готовится к этой ситуации и готова к оказанию помощи. Он напомнил, что

RAKUS оказывал медицинскую помощь раненным военнослужащим и в 2014 году.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс на пресс-конференции, которая прошла в пятницу, указал, что Латвия в целом готова принять несколько сотен пациентов разного профиля. Это сотрудничество будет развиваться на европейском уровне, при этом страны будут работать вместе, чтобы учитывать такие аспекты, как тяжесть травм и возможность перемещения.

Также глава Минздрава заявил, что Латвия готова оказывать медицинскую помощь всем: и гражданским лицам, и военнослужащим.

О готовности оказать помощь жителям Украины — тем, что приедут в Латвию или же уже здесь находящимся — заявила и Детская клиническая университетская больница. Член правления больницы Зане Страуме заявила, что они уже связались с четырьмя семьями, которым необходима помощь. Детям из этих семей, возможно, потребуется психологическая помощь, и больница также готова ее оказать.

Ранее уже сообщалось, что любой гражданин Украины, приехавший в Латвию или находящийся здесь, но из-за военных действий не имеющий возможность вернуться домой, получить все оплаченные государством медицинские услуги, доступные и жителям Латвии.