Кокинс: пересмотр результатов выборов в Рижскую думу подтверждает, что ошибки не были преднамеренными
Foto: LETA

Пересмотренные на трех участках результаты выборов в Рижскую думу подтверждают, что допущенные на участках ошибки не были преднамеренными, заявил на Латвийском радио руководитель Рижской избирательной комиссии Юрис Кокинс.

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Как стало известно в четверг вечером, после пересчета голосов на трех избирательных участках и добавления 661 ранее не учтенного голоса не изменилось ни распределение мандатов между партиями, ни депутатский состав Рижской думы.

По словам Кокинса, голос каждого избирателя важен, поэтому логично было добавить бюллетени из непроштампованных конвертов к результатам выборов.

Кокинс готов к тому, что его ответственность за ошибки будет оценена, но, по его словам, некоторые ошибки были "объективно запрограммированы", так как политики стремительно вносили изменения в нормативные акты, регулирующие выборы.

Он сообщил также, что дата первого заседания Рижской думы нового созыва пока не определена, так как нужно технически подготовиться.

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LETA

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Выборы в Рижскую думу 2020
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