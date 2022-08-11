Колc: запрет на выдачу виз гражданам России и Беларуси должен быть достигнут на уровне ЕС

Запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси следует добиться на уровне Европейского союза (ЕС). Такую ​​позицию высказал в эфире программы Rīta panorāma председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

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Планируется, что сегодня Сейм Латвии примет решение по подготовленному Комиссией заявлению, в котором насилие России в отношении Украины и мирных жителей других стран будет признано терроризмом, а сама Россия — государством, поддерживающим терроризм.

Колс признал, что такое заявление не имеет правовых последствий и является политическим, но такие заявления могут повлиять на позицию исполнительной власти в ее действиях.

Политик отметил, что в заявлении также планируется предложить ЕС ввести запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России и Беларуси, как это уже сделала Латвия, но это должно быть сделано и на уровне Евросоюза.

По мнению Колса, выдачу виз следует приостановить, потому что в российском обществе до сих пор поддерживают агрессию в отношении Украины. Кроме того, Колс считает, что есть десятки тысяч человек, которые сами принимали участие в боевых действиях против Украины, однако о них невозможно получить информацию. Депутат полагает, что после войны они без проблем доберутся до Европы и будут там тратить свои деньги, заработанные в качестве наемников.

На вопрос, насколько реально добиться такого запрета на выдачу виз в ЕС, Колс сказал, что "наш долг как политиков работать с нашими коллегами, чтобы заручиться поддержкой таких предложений".

Говоря о деятельности российских журналистов в Латвии, Колс расценил заявление Службы госбезопасности об возможных угрозах как важный сигнал. По его мнению, например, в работе "Медузы" не слышно кремлевского нарратива, но такая критика звучит в адрес телеканала "Дождь", где проблема в том, что этот канал пытается освещать и внутреннюю политику Латвии, которую недостаточно понимает.