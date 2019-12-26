Количество библиотек в Латвии уменьшается, но количество их активных пользователей растет

Хотя количество библиотек в Латвии уменьшается, количество их активных пользователей растет, свидетельствуют данные "Латвийского ежегодника статистики", составленного Центральным статистическим управлением.

В прошлом году по сравнению с 2017-м почти на 16 000 увеличилось число активных пользователей библиотек. В 2016 году насчитывалось 808 440 активных пользователей библиотек, в 2017 году - 795 718, в 2018 году - 811 584.

В 2018 году в Латвии было 1597 библиотек, что на 52 меньше, чем в 2017 году (1649). В 2016 году в Латвии была 1671 библиотека.