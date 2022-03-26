Количество больных Covid-19 в больницах за сутки сократилось на 84 человека
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За последние сутки госпитализировано 113 пациентов с COVID-19, 195 выписаны. Всего, по информации Национальной службой здоровья, число ковид-пациентов в латвийских больницах за последние сутки уменьшилось с 956 до 872.

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Из госпитализированных пациентов с Covid-19 у 382 это основной диагноз. В том числе у 354 — заболевание средней тяжести, у 28 — тяжелое.

Уже сообщалось, о данным ЦПКЗ, за последние сутки в Латвии выявлено 2509 новых случаев заражения Covid-19 и зарегистрировано три умерших пациентов.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости снизился с 2 846,5 до 2 634,3 случая на 100 000 населения. Совокупный показатель заболеваемости за семь дней на 100 000 населения также снизился с 1145 до 1075.

Из выявленных больных Covid-19 742 человека не были привиты или не прошли курс вакцинации, а 1767 были привиты. Всего вчера было проведено 6555 лабораторных тестов на Covid-19, из которых 38,3% оказались положительными.

Из трех умерших пациентов с Covid-19 одному было от 70 до 79 лет, одному — от 80 до 89 лет, а другому — от 90 до 99 лет. Все умершие были непривиты или не прошли полный курс вакцинации.

На данный момент в Латвии от ковида скончались 5557 человек. С начала пандемии лабораторно подтверждено заболевание у 789 483 человек.

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