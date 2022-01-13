Количество больных Сovid-19 в стационарах выросло до 575
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с "Covid-19" в больницах за сутки увеличилось с 569 до 575 - за прошедшие сутки госпитализированы 72 пациента с Covid-19, выписаны 57 человек.

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В настоящее время в больницах находятся 494 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 81 человека тяжелое.

В целом на лечении в больницах с коронавирусом с начала пандемии находились 24 120 человека.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Латвии В Латвии выявлено 2566 новых случаев Covid-19, скончались 10 пациентов с коронавирусом

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