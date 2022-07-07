Количество детей, получивших первую прививку от энцефалита, снизилось на 61%

В этом году количество детей, получивших первую оплаченную государством прививку от энцефалита, сократилось на 61%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В этом году с января по май первую оплаченную государством прививку от энцефалита получили 762 ребенка, в то время как в 2021 году таковых было 1938, а в 2020 году - 1570.

Из тех, кто привился: 662 ребенка в возрасте от одного до 11 лет, 72 ребенка - от 12 до 15 лет и 28 детей - от 16 до 17 лет.

Вторую оплаченную государством прививку от энцефалита в этом получили 587 ребенка, в прошлом году таковых было 1580, а в 2020 году - 1157. Из тех, кто привился: 514 ребенка в возрасте от года до 11 лет, 52 ребенка - от 12 до 15 лет и 21 ребенок - от 16 до 17 лет.

Третью прививку в этом году полчили 1318 ребенка. В прошлом году таковых было 1186, а в 2020 году - 1262.

В свою очередь бустерную дозу вакцины в этом году получили всего 1620 детей, что является самым маленьким показателем за три года.