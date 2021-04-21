Количество эпидемиологически безопасных самоуправлений уменьшилось на 11

Со следующего понедельника 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 44 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно, и это на 11 самоуправлений меньше, чем неделей ранее, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Из списка безопасных выпали Балдонский, Баускский, Беверинский, Буртниекский, Цесвайнский, Дагдский, Энгурский, Эргльский, Яунпилсский края, край Приекули, Раунский, Салацгривский, Сейский, Скриверский и Терветский края.

В обновленный список безопасных самоуправлений вошли Айзпутский, Алсунгский, Аматский, Апский, Ауцский, Адажский, Балтинавский, Дундагский, Дурбский, Илукстский, Инчукалнский, Яунелгавский, Кандавский, Карсавский, Коценский, Кокнесский, Кримулдский, Крустпилсский, Ливанский, Лубанский, Мазсалацский, Наукшенский, Неретский, Ницский, Паргауйский, Павилостский, край Приекуле, Ройский, Ропажский, Руцавский, Ругайский, Сигулдский, Стренчский, Вайнёдский, Валкский, Вараклянский, Варкавский, Вецумниекский, Вентспилсский и Виеситский края.

Из больших городов очное обучение в школах можно будет проводить в Лиепае, Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Новый список наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлений вступит в силу в понедельник, 26 апреля.

Как сообщалось, 12-е классы по всей стране смогут учиться очно дважды в неделю, а для остальных классов возможность очного обучения предусмотрена только в эпидемиологически безопасных самоуправлениях.