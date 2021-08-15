Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло до 69
Foto: LETA

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализированы девять пациентов с Covid-19, в свою очередь один пациент был выписан, таким образом общее количество госпитализированных пациентов за 24 часа выросло с 62 до 69 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 58 пациентов с Covid-19 со среднетяжелым течением заболевания, а у 11 пациентов состояние тяжелое.

На сегодняшний день из больниц выписано 14 436 пациентов, у которых был подтвержден Covid-19.

Как сообщалось ранее, в субботу в Латвии было выявлено 73 новых случая Covid-19, при этом ни одного случая смерти, связанного с коронавирусом, не зарегистрировано.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 62,6 до 64,6 случая на 100 000 населения. За 14 дней выявлено 1323 случая заражения коронавирусом, а кумулятивный показатель впервые с 28 июня превысил рубеж в 60 случаев.

Из всех выявленных за сутки случаев в 63 из них заразившиеся Covid-19 не были привиты или не завершили курс вакцинации, а 10 человек были вакцинированы.

Вчера в Латвии было сделано 8290 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,9%.

С начала пандемии в Латвии было выявлено 140 122 человек случаев Covid-19, 2561 человек, заразившийся коронавирусом, умер.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

10

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе