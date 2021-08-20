Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло до 75
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализировано 14 пациентов с Covid-19, при этом семь человек были выписаны, таким образом общее количество стационарных пациентов со вчерашнего дня увеличилось с 68 до 75, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 64 пациента с Covid-19 со среднетяжелым течением заболеванием, а у 11 пациентов заболевание протекает тяжело — это 14,6% стационарных пациентов с Covid-19.

На сегодняшний день из больниц выписан в общей сложности 14 471 пациент, у которого был диагностирован Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!