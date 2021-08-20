Количество госпитализированных пациентов с Covid-19 выросло до 75

За минувшие сутки в латвийские больницы госпитализировано 14 пациентов с Covid-19, при этом семь человек были выписаны, таким образом общее количество стационарных пациентов со вчерашнего дня увеличилось с 68 до 75, свидетельствует информация Национальной службы здравоохранения.

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В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 64 пациента с Covid-19 со среднетяжелым течением заболеванием, а у 11 пациентов заболевание протекает тяжело — это 14,6% стационарных пациентов с Covid-19.

На сегодняшний день из больниц выписан в общей сложности 14 471 пациент, у которого был диагностирован Covid-19.