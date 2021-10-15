Количество госпитализированных с Covid-19 достигло 980 человек

За минувшие сутки госпитализированы 140 пациентов с Covid-19, выписаны 89 человек. Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 954 до 980 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время в больницах находятся 857 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 123 человек — тяжелое, что составляет 12,5% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 082 пациентов с коронавирусом. Последний раз, когда от Covid-19 в больницах лечилось более 900 человек, был 16 февраля, тогда в больнице лечилось 917 пациентов.

Согласно информации Минздрава, окончательная перегрузка больниц произойдет, когда будет достигнут рубеж в 1500 госпитализированных.