Количество госпитализированных с Covid-19 превысило 800, достигнут показатель конца февраля
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 718 до 802 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки госпитализированы 109 пациентов с Covid-19, выписаны 16 человек.

В настоящее время в больницах находятся 709 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 93 человек — тяжелое, что составляет 11,6% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 738 пациентов с коронавирусом. Последний раз, когда от Covid-19 в больницах лечилось более 800 человек, был 25 февраля.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни