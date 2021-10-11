Количество госпитализированных с Covid-19 превысило 800, достигнут показатель конца февраля

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось с 718 до 802 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 109 пациентов с Covid-19, выписаны 16 человек.

В настоящее время в больницах находятся 709 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 93 человек — тяжелое, что составляет 11,6% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 15 738 пациентов с коронавирусом. Последний раз, когда от Covid-19 в больницах лечилось более 800 человек, был 25 февраля.