Количество госпитализированных с Covid-19 уменьшилось до 958 человек
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Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось за сутки с 980 до 958 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов с Covid-19, выписаны 148.

В настоящее время в больницах находятся 825 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 133 человек — тяжелое, что составляет 16,1% общего числа госпитализированных. В течение суток количество тяжелых пациентов выросло на десять человек.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 230 пациента с коронавирусом.

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