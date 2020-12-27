Количество госпитализированных с Covid-19 впервые превысило 1000 человек
Foto: F64

За прошедшие сутки госпитализировано 79 пациентов с Covid-19, в том числе двое больных переведены в другое лечебное учреждение, а выписано из больниц 38 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В настоящее время в больницах находятся 1010 пациентов с Covid-19.

У 954 человек заболевание средней тяжести, 56 находятся в тяжелом состоянии.

До сегодняшнего дня из больниц выписаны 3074 заболевших Covid-19.

Как уже сообщалсь, за последние сутки в Латвии было сделано 5054 теста на Covid-19 и обнаружено 511 новых случаев заражения. Кроме того, в субботу был установлен очередной суточный рекорд по числу смертей от этого заболевания — за сутки скончались 44 человека.

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LETA

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LETA

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