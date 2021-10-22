Количество госпитализированных жителей с Covid-19 достигло 1257
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло с 1210 до 1257 человек (на 3,9%), свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Ранее больше всего людей с Covid-19 находилось в больницах 13 января — 1224.

За минувшие сутки госпитализированы 176 пациентов с Covid-19, выписаны 94 человека.

В настоящее время в больницах находятся 1104 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 153 человек — тяжелое, что составляет 12,2% общего числа госпитализированных.

С начала пандемии в больничном лечении нуждались 16 711 пациентов с коронавирусом.

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LETA

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LETA

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