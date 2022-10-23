Количество латышей за 10 лет сократилось, но увеличилась их процентная доля

По данным Центрального статистического управления (ЦСУ) за 2022 год, за последние десять лет количество латышей в Латвии уменьшилось, при этом их удельный вес увеличился.

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В начале этого года в Латвии проживало 1 182 000 латышей. С 2011 года количество латышей в Латвии уменьшилось на 74 300 человек, сообщает агентство LETA.

С другой стороны, увеличилась доля латышей в Латвии. Если в 2011 году латыши составляли 60,5% от всего населения Латвии, то в этом году их удельный вес достиг 63%.

По данным ЦСУ, национальный состав населения существенно различается по регионам и городам страны. На начало 2022 года в Риге, Даугавпилсе и Резекне латыши составляли менее половины всего населения этих городов. В частности, в Даугавпилсе латышей было 20,9%. А самая большая доля латышей зафиксирована в Валмиере - 85,4%.

Среди регионов наибольший удельный вес латышей - в Видземе(87,9%), наименьший – в Латгале (46,5%).

Удельный вес количества русских в Латвии на начало этого года составлял 24,2%, белорусов - 3,1%, украинцев 2,2%, поляков - 1,9%, литовцев - 1,1%, суммарная доля других национальностей - 4,5%.

Средний возраст латышей на начало 2022 года составлял 40,5 лет, русских - 48,4 года, белорусов - 56,4 года, украинцев - 53,4 года, поляков - 52,1 года, литовцев - 52,1 года. Самый высокий средний возраст в Латвии был у евреев (57,3 года), а самый низкий — у индийцев (27 лет).