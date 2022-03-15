Количество неграждан в Латвии немного уменьшилось за последние годы

За последние шесть лет — с 2014 по 2019 год — число неграждан Латвии несколько уменьшилось, говорится в информативном отчете Министерства иностранных дел, который сегодня концептуально поддержало правительство.

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В регулярном отчете о выполнении Международного пакта ООН о гражданских и политических правах в Латвии говорится, что в 2014 году число неграждан от общей численности населения страны составляло 262 622 человека, а в 2019 году число достигло 216 682 человек.

В 2020 году в Латвии, по данным Центрального статистического управления, проживало 1,9 млн человек. Таким образом неграждан в стране было более чем 10% от общей численности населения.

В свою очередь, динамика подачи заявлений о натурализации в последние шесть лет было неравномерной. В 2014 году поступило 1147 заявлений, в 2015 году — 1257, в 2016 году — 1001, в 2017 году — 1085, в 2018 году — 1137, а в 2019 году — 1067. В период с 2014 по 2019 год гражданство Латвии в процессе натурализации приняли 5 500 человек.

В информационном отчете также отмечается, что количество детей-неграждан в возрасте до 18 лет постепенно уменьшалось в период с 2014 по 2019 год. В 2014 году количество таких детей достигало 7846, в 2015 году — 6914, в 2016 году — 6107, в 2017 году — 5260, в 2018 году — 4383, а в 2019 году — 3998. За шесть лет количество детей-неграждан сократилось и составило 3065 человек.

В информационном отчете также перечислены меры, предпринятые Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ) для содействия натурализации с 2014 по 2019 год.

УДГМ организует для заинтересованных информационные дни, во время которых можно получить всю необходимую информацию о приобретении гражданства путем натурализации, а также проверить свои знания на пробном экзамене по натурализации. Информационные дни проходят в территориальных отделениях УДГМ в Риге, Лиепае, Даугавпилсе и Вентспилсе. В период с 2014 по 2019 год информационные дни посетило 576 человек.

В 2018 и 2019 годах УДГМ провело информационную кампанию, рассылая родителям неграждан и лиц без гражданства информационные письма с предложением подать заявление о признании ребенка гражданином Латвии в соответствии с положениями Закона о гражданстве.