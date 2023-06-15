Количество новорожденных за четыре месяца этого года уменьшилось на 15%

За четыре первых месяца этого года в Латвии зарегистрировано 4568 новорожденных, что на 15% или 807 меньше, чем за тот же период 2022 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

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В том числе в апреле родились 1147 детей, что на 12,1% меньше апреля прошлого года.

За первые четыре месяца этого года в Латвии родились 2337 мальчиков, что на 403 меньше, чем за тот же период 2022 года, и 2231 девочка, что на 404 меньше.

В январе-апреле в Латвии зарегистрировано 9973 смерти, что на 11% или 1228 меньше, чем за тот же период прошлого года (11 201 умерший).

Таким образом, количество умерших за четыре месяца превысило количество новорожденных на 5405. В тот же период прошлого года эта разница составляла 5826.

За первые четыре месяца года в Латвии зарегистрировано 2088 браков, что на 3,8% или 77 браков больше, чем в предыдущем году.

1 мая 2023 года население Латвии составляло 1,885 млн человек.

Как сообщалось, в 2022 году в Латвии была самая низкая рождаемость за последние 100 лет — зарегистрировано 15 535 новорожденных, что на 10,8% или 1885 меньше, чем в 2021 году.