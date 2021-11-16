Количество новых случаев Covid-19, обнаруженных в школах, возросло на 13%

На прошлой неделе в ходе скрининга в школах было обнаружено на 13,1% больше случаев Covid-19, чем неделей ранее, говорится в докладе Министерства здравоохранения, представленном на заседании правительства.

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В ходе скрининга подтверждены 585 случаев заболевания среди школьников и работников учебных заведений. Это 6,9% от общего числа новых случаев, обнаруженных на прошлой неделе. За пределами школьного скрининга подтвержден 7 931 случай заражения, что по сравнению с первой неделей ноября меньше на 34,8%.

Рост количества случаев инфицирования, вероятно, с тем, что перед началом очной учебы в 4-12-х классах проводилось масштабное тестирование школьников. С 8 ноября возобновилось рутинное тестирование школьников и работников школ, которое неделю назад проводилось только среди учащихся 1-3-х классов.