Количество новых случаев Covid-19 в Латвии на прошлой неделе выросло на 13,2%, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе зарегистрировано 6167 случаев заболевания Covid-19, тогда как неделей ранее — 5450. В среднем суточное количество новых случаев выросло на 102 до 881 случая.

Продолжает увеличиваться и удельный вес положительных тестов — в настоящее время он составляет 11,8%, тогда как неделей ранее — 10,6%. ЦПКЗ отмечает, что увеличение удельного веса положительных тестов связано и с более целенаправленным тестированием населения.

Растет и показатель госпитализаций пациентов с Covid-19 — за семь дней он увеличился на 5,1%. В больницы на прошлой неделе поступало в среднем 120 пациентов с коронавирусом в день, тогда как неделей ранее — 114.