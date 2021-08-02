Количество новых случаев Covid-19 в Латвии за неделю увеличилось на треть

В Латвии снова наблюдается рост заболеваемости Covid-19 - в течение недели количество новых случаев выросло на 29,8%, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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Увеличилось и число проводимых тестов - на прошлой неделе в среднем брали 7468 образцов в день, в то время как неделей ранее - 7184. На прошлой неделе в больницы поступало в среднем по четыре пациента с Covid-19.

За последние две недели на 31,3% выросла заболеваемость среди жителей в возрасте 20-29 лет, на 22,4% увеличилась заболеваемость в возрастной группе от 10 до 19 лет и на 17,7% выросло число заболевших среди латвийцев в возрасте от 30 до 49. Больше всего новых случаев заражения выявлено в Риге, Пририжье и в Курземе.

По данным SKPC, число привозных случаев уменьшилось - на прошлой неделе их было 63, тогда как неделей ранее 87.

В период с 21 июня до прошлой недели чаще всего заболевшие прибывали в Латвию из России (63 случая), Турции (45), Великобритании (36), Испании (33), Голландии (15), Франции (14), Грузии (14), Финляндии (14), Узбекистана (9), Болгарии (7) и Германии (7). Из других стран было меньше инфицированных.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлены 26 новых случаев Covid-19. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 39,1 случай на 100 000 жителей. Всего с начала эпидемии новым коронавирусом в Латвии заразились 138 925 человек.