Количество новых случаев Covid-19 возросло на треть; убедительное большинство заразившихся — не вакцинированы

За последнюю неделю количество новых случаев Covid-19 в Латвии выросло на 34,3%. В среднем в день обнаруживается 100 случаев заболевания, что на 25 случаев больше, чем неделю назад, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Прирост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, однако особенно явно — среди людей 30-49 лет. Заболеваемость растет и среди детей в возрасте до 9 лет, а также в возрастной группе от 10 до 19 лет.

На прошлой неделе было сделано 7900 тестов, что на 449 тестов больше, чем на позапрошлой.

Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что заболеваемость растет во всех регионах кроме Курземе. Репродуктивный коэффициент инфекции Covid-19 на минувшей неделе возрос до 1,23 что говорит о существенном распространении болезни в обществе.

В больше обнаруженных на прошлой неделе случаев — в 579 или 83% — заболевшие не были привиты или же не завершили до конца курс вакцинации. В свою очередь, 122 человека или 17% были вакцинированы.

Центр профилактики и контроля заболеваний подчеркивает, что если сравнить интенсивность распространения инфекции на 100 000 жителей среди вакцинированных и невакцинированых (и частично вакцинированных), то среди тех, кто сделал прививку, заболеваемость ниже в 2,6 раза.

Также Центр профилактики и контроля заболеваний отмечает, что болезнь у вакцинированных людей проходит в легкой форме, человек редко нуждается в госпитализации.

В Европе кумулятивный показатель последних 14 дней снизился с 214,3 случаев на 100 000 жителей до 209,4 случаев на 100 000 жителей. В Латвии за этот же период кумулятивный показатель возрос с 38,8 до 49,3 случаев на 100 000 жителей.

На прошлой неделе возросло количество ввезенных в Латвию случаев Covid-19 — с 75 до 112. С 5 по 15 августа чаще всего в Латвию вирус ввозили из Турции (71 случай), России (50), Испании (43), Великобритании (42), Грузии (24) и других стран.