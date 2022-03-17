Количество пациентов с Covid-19 в больницах немного уменьшилось

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1057 до 1013 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
За последние сутки госпитализирован 131 пациент с Covid-19, выписаны 138 человек.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 444 человека, из них у 408 среднетяжелое течение заболевания, 36 человек — в тяжелом состоянии.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также