Количество пациентов с Covid-19 в больницах немного увеличилось
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

В больницах в настоящее время находятся 145 пациентов с Covid-19, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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В прошлый понедельник в стационарах находились 139 пациентов с Covid-19.

За последние сутки госпитализировано 15 человек с Covid-19, выписаны четверо.

У 61 пациента Covid-19 является основным диагнозом, в том числе у 56 человек заболевание средней тяжести, пять пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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