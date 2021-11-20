Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1052 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1097 до 1052 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки госпитализированы 87 пациентов с Covid-19, выписано 110 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 20 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 859 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 193 человек тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 221 445 пациентов с Covid-19.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Коронавирус пандемия Covid-19 Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле