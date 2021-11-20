Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 1052 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1097 до 1052 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 87 пациентов с Covid-19, выписано 110 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 20 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 859 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 193 человек тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 221 445 пациентов с Covid-19.