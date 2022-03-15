Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1127 до 1094 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За последние сутки госпитализированы 148 пациентов с Covid-19, выписаны 156 человек.

С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 483 человека, из них у 439 среднетяжелое течение заболевания, 44 человека — в тяжелом состоянии.

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