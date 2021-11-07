Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 1563 человек
Foto: LETA

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1488 до 1563 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 130 пациентов с Covid-19, выписаны 16 человек.

В настоящее время в больницах находятся 1352 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 211 человек (13,5%) оценивается как тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 19 983 пациента с Covid-19.

Как уже сообщалось, в субботу в Латвии было выявлено 1255 новых случаев Covid-19, скончались 27 человек. За сутки в стране было сделано 8434 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 14,9%. 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии составляет 1545 случаев на 100 000 жителей.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 231 824 человек.

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LETA

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