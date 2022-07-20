Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 172 человек

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за минувшие сутки увеличилось со 157 до 172 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
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За прошедшие сутки госпитализирован 41 пациент с "Covid-19", выписаны 26 человек. Количество госпитализированных пациентов превысило 40 впервые с конца апреля.
С основным диагнозом Covid-19 в больницах находятся 75 пациентов, в том числе у 74 среднетяжелое течение заболевания, один человек в тяжелом состоянии.
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