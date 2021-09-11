Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 238 человек
Foto: F64

Общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 226 до 238 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Это самое большое после 6 июня количество госпитализированных за день.

Выписаны за прошедшие сутки из больниц 19 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 214 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 24 человек характеризуется как тяжелое (10%).

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 711 пациентов с Covid-19.

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LETA

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LETA

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