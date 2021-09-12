Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 256 человек

Общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 238 до 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Это самое большое после 17 июня количество госпитализированных за день.
Выписаны за прошедшие сутки из больниц 8 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.
В настоящее время в больницах находятся 234 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 22 человек характеризуется как тяжелое (10%).
С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 719 пациентов с Covid-19.