Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 256 человек

Общее количество больных коронавирусом в больницах увеличилось с 238 до 256 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Это самое большое после 17 июня количество госпитализированных за день.

Выписаны за прошедшие сутки из больниц 8 пациентов, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в больницах находятся 234 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 22 человек характеризуется как тяжелое (10%).

С начала пандемии в лечении в больницах нуждались 14 719 пациентов с Covid-19.