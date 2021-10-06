Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 653 человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Количество пациентов с Covid-19 в больницах увеличилось до 653 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализирован 101 пациент с Covid-19, выписаны 73 человека. В настоящее время в больницах находятся 587 пациентов со среднетяжелым течением заболевания, состояние 66 человек - тяжелое. Это 11,2% всех госпитализированных.

Как уже сообщалось, минувшей ночью у больниц стояли очереди из машин скорой помощи. Медики намерены уже в третий раз просить Министерство здравоохранения объявить чрезвычайную ситуацию.

За минувшие сутки в Латвии выявлено 1671 новый случай Covid-19, скончались 16 пациентов.

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Source

LETA rus.DELFI.lv

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LETA rus.DELFI.lv

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