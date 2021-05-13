Количество пациентов с Covid-19 в больницах все еще стабильно велико
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки было госпитализировано 83 пациента с Covid-19, 64 пациента выписаны, таким образом, общее количество пациентов с Covid-19 в больницах — 660 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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У 587 человек состояние средней тяжести, 73 находятся в тяжелом состоянии. Таким образом, состояние 12,4% госпитализированных пациентов с Covid-19 в настоящее время оценивается как тяжелое.

С начала пандемии из латвийских больниц были выписаны 12 533 человека, которым был поставлен диагноз Covid-19.

Как сообщал ранее Центр профилактики и контроля заболеваний, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 698 новых случаев Covid-19.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 450,4 случая.

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