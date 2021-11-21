Количество пациентов с Covid-19 в больницах выросло до 1091 человека
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки увеличилось с 1052 до 1091 человека, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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За минувшие сутки госпитализированы 82 пациентов с Covid-19, выписано 16 человек. Как сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний, 10 больных коронавирусом вчера скончались.

В настоящее время в больницах находятся 902 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 189 человек тяжелое.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находилось 21 461 пациентов с Covid-19.

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LETA

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