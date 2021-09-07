Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах увеличилось до 195
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В понедельник, 6 сентября, в латвийские больницы были госпитализированы 27 пациентов с Covid-19, в результате общее количество стационарных пациентов увеличилось на одного человека - до 195, свидетельствует актуальная информация Национальной службы здравоохранения.

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В понедельник из больниц были выписаны 23 пациента, которых госпитализировали с Covid-19.

В настоящее время в латвийских больницах проходят лечение 167 ковид-пациента со среднетяжелым течением заболевания, а состояние 28 человек характеризуется как тяжелое.

С начала пандемии из больниц выписаны 14 652 пациента, которые проходили лечение с диагнозом Covid-19.

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