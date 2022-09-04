Количество пассажиров поездов за полгода увеличилось на 48%, доходы PV - 8 млн евро

В первом полугодии 2022 года количество пассажиров поездов, перевозимых акционерным обществом "Pasažieru vilciens", составило 6,9 млн человек, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит компания.

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За первых шесть месяцев этого года доходы AS "Pasažieru vilciens" от пассажирских перевозок достигли 8 миллионов евро. Это на 2,7 млн ​​евро, или на 50,8% больше, чем в первом полугодии 2021 года.

"В первом полугодии этого года количество пассажиров увеличилось. Это привело к значительным доходам. Мы рады, что пассажиры возвращаются в поезда, но несмотря на положительную динамику роста количества пассажиров, мы сталкиваемся с трудным финансовым положением. Во второй половине года мы почувствовали влияние инфляции и войны в Украине на цепочки поставок, а также на стоимость материалов, энергоресурсов и топлива. До сих пор действовали договоры по ценам прошлых периодов", — констатирует председатель правления AS "Pasažieru vilciens" Янис Григулис.

Доля рынка платных пассажиров в первом полугодии текущего года достигла 42,33%, что на 1,1% процентных пункта больше, чем за этот период в 2021 году. Процент заполнения поездов за первые 6 месяцев составил 42,49%, это на 13,7 п.п. больше, чем в 2021-м.

Точность поезда, или индикатор, показывающий, сколько рейсов было совершено по

графику, в первой половине 2022 года составила 98,99%.Это на 0,02 процентных пункта выше, чем в первой половине 2021-го.

Также отмечается, что пассажиры "Pasažieru vilciens" все чаще предпочитают покупать билеты на поезд онлайн - на сайте или в мобильном приложении. Подобным образом не только электронные билеты для одноразового использования, но и абонементы и дневные билеты. В первой половине этого года 43,8% билетов были куплены в электронном виде. Это на 5,7 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года.