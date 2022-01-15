Количество посетителей Рижского зоопарка за два месяца сократилось на 20 тысяч

Количество посетителей Рижского Национального зоопарка из-за ограничений, связанных с Covid-19, за два месяца (октябрь-ноябрь прошлого года) сократилось более чем на 20 тысяч. Об этом сообщает Комитет по вопросам охраны окружающей среды и жилища Рижской думы.

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По сравнению с 2019 годом, в октябре и ноябре 2021 года количество посетителей Рижского зоопарка сократилось на 20 592 человека, а сумма недополученных доходов за эти два месяца составила 41 961 евро.

Рижский зоопарк обратился к Рижской думе с просьбой профинансировать тестирование на Covid-19 работников зоопарка, которое было проведено в прошлом году. На эти цели зоопарку необходимы 3655 евро.

Вопрос о финансовой помощи зоопарку будет рассмотрен в комитете по вопросам охраны окружающей среды и жилища РД 18 января.

Осенью прошлого года Рижский зоопарк почти два месяца был недоступен для посетителей в связи с ограничениями для соблюдения мер во время ЧС. Он вновь открылся в середине ноября.

с 9 декабря в Рижском зоопарке проводятся традиционные "Зимние ночи", когда посетители могут наблюдать за жизнью животных в вечерние часы: кассы зоопарка закрываются в 19.00, а посетители могут оставаться на его территории до 21.00. Специальные цены на входные билеты будут предлагаться после 16.00 (цена билета для взрослых - пять евро, столько же, сколько и для детей и пенсионеров).

В данный момент Рижский зоопарк работает в "зеленом режиме", требуя при входе действующего сертификата Covid-19.