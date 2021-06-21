Количество "пьяных" аварий возросло на 57% за последние десять лет. На Лиго — усиленный контроль на дорогах
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Дорожно-транспортных происшествий, совершенных нетрезвыми водителями, за последние десять лет стало больше на 57%, число пострадавших в таких авариях возросло на 18%, информирует Служба безопасности дорожного движения (CSDD).

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CSDD указывает на то, что по данным Государственной полиции, за первые пять месяцев этого года пойманы 1428 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, и это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество ДТП, совершенных пьяными водителями очень много, признает руководитель Департамента коммуникации CSDD Илзе Шипкевица. Причем в большинстве случаев в крови нетрезвых водителей обнаруживалось 1,5 промилле. Это непростительно много. В таком состоянии совершенно недопустимо садиться за руль, подвергая угрозе себя и окружающих.

Каждый год во время Лиго происходит в среднем две "пьяных" аварии в день, и это 7% от всех дорожно-транспортных происшествий праздников. В этом году CSDD проводит социальную кампанию под девизом "Dārgs prieks", призывая автомобилистов вести себя разумно, не допускать опасного сочетания употребления алкоголя и вождения в нетрезвом состоянии.

Начальник Управления безопасности сообщения Государственной полиции Юрис Янчевскис отметил, что количество ДТП с летальным исходом уменьшилось, однако общая картина с нетрезвыми водителями остается плачевной — "пьяных" аварий по-прежнему слишком много.

"Чтобы удержать водителей от совершения нарушений во время праздников, полиция с 22 июня по 28 июня будет работать в усиленном режиме. Контроль за водителями, которые садятся за руль в алкогольном или ином опьянении — это один из главных приоритетов Государственной полиции в праздник Лиго", — подчеркнул Янчевскис.

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LETA

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LETA
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