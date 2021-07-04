Количество тяжелых пациентов с Covid-19 в больницах — самое маленькое с ноября

По данным агентства LETA, количество пациентов с Covid-19 с тяжелым течением заболевания, проходящих лечение в больницах, в настоящее время является самым низким с 18 ноября прошлого года.

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По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в больницах лечатся в настоящее время 92 пациента с коронавирусом. Из них 76 человек имеют среднетяжелое течение болезни и 16 — тяжелое течение.

В течение последних суток два пациента были помещены в больницы и шесть пациентов выписаны.

На сегодняшний день из больниц выписано 14 195 пациентов.

На сегодняшний день в Латвии более 137 500 человек заразились Covid-19, но 2526 человек умерли от этого заболевания.