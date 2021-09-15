Количество вакансий в Латвии резко увеличилось, больше всего работы – в сельском и лесном хозяйстве

По данным Центрального статистического управления, к концу второго квартала (апрель-июнь) 2021 года в Латвии было 25 300 свободных рабочих мест. Это на 4200 рабочих мест или 20,1% больше, чем в 2020 году

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В частном секторе к концу июня насчитывалось 16900 свободных рабочих мест, в общественном — 8400. За год количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 4000 или 31%, а в общественном — на 200 или 3%.

По сравнению с прошлой четвертью этого года, количество свободных рабочих мест увеличилось на 17,7% — это 3800 новых рабочих мест. В частном секторе количество выросло на 19,7% или 2800 мест, а в общественном — на 13,9% или 1000 мест.

Самое большое количество свободных мест наблюдается в группе квалифицированных работников сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства (4,9%), в группе квалифицированных рабочих и ремесленников (4,6%), а также в группе специалистов (3,9%).

Количество занятых рабочих мест во втором квартале этого года по сравнению со вторым кварталом 2020 года увеличилось до 940 200 или на 6,6%.

Больше всего занятых рабочих мест — в госуправлении (5,5%), в сфере проживания и питания (4,0%), в сфере обрабатывающей промышленности (3,9%), в сфере недвижимости (3,3%), а также в строительной сфере (3,2%).

Среди регионов больше всего вакансий оказалось в Риге — 3% или 15 900 рабочих места, а меньше всего — в Латгалии, 1,9% или 1400 рабочих мест.

Из трех Балтийских стран в Латвии больше всего свободных рабочих мест — 2,6%. В Литве это 1,9%, а в Эстонии — 1,7%. Впрочем, в течение года самый быстрый рост числа свободных рабочих мест наблюдался в Литве — на 43,1% за год, а в Эстонии и Латвии — на 30,3% и на 20,1% соответственно.