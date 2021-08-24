Количество зараженных Covid-19 в центре размещения беженцев в "Муцениеки" достигло 48 человек
Foto: DELFI

К настоящему моменту у 48 просителей убежища в центре размещения беженцев "Муцениеки" лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, при этом с пятницы в "Муцениеки" добавилось 17 новых случаев Covid-19, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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На прошлой неделе 13 случаев Covid-19 были выявлены в "Муцениеки" в среду, а еще пять диагностированы в четверг после получения дополнительных результатов анализов. В пятницу подтвердились еще четыре случая Covid-19, в результате чего общее количество случаев заражения коронавирусом достигло 31.

Еще два случая Covid-19 были выявлены в четверг в центре размещения "Даугавпилс", откуда зараженные были доставлены в центр "Муцениеки".

Как отмечает ЦПКЗ, центр "Муцениеки" уже сталкивался со вспышками Covid-19, поэтому у учреждения есть опыт, как бороться с такими случаями.

Как сообщалось, с 10 августа пограничники предотвратили попытки 475 человек незаконно пересечь государственную границу.

С учетом роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство приняло решение об объявлении с 11 августа по 10 ноября чрезвычайной ситуации в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях и в Даугавпилсе.

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