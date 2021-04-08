Количество завезенных из-за границы случаев Covid-19 за три недели увеличилось незначительно
Foto: "airBaltic"/Publicitātes foto

После разрешения авиасообщения с третьими странами число ввезенных из-за границы случаев Covid-19 увеличилось незначительно, сообщил в интервью Латвийскому радио директор Агентства гражданской авиации Марис Городцов.

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На прошлой неделе всеми видами транспорта в Латвию "завезли" 23 случая коронавируса, неделю назад — 21, две недели назад — 17. По словам Городцова, большая часть из них ввезена по суше частным транспортом — на прошлой неделе — 16 человек, неделю назад — 10, две недели — шесть.

При этом число завезенных на самолете случаев не меняется и остается в районе 4–6. Городцов охарактеризовал ситуацию как стабильную. Что касается редких штаммов из ЮАР и Египта, то, по словам Городцова, они тоже ввезены по суше — эти латвийцы летали в Египет из Вильнюса и Таллина. А среди пассажиров, летевших напрямую из Египта в Ригу, заболевших не было.

В среду, 7 апреля, эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков сообщил, что за последние три недели больше всего заболевших приехали из Германии, Швеции и Украины, а также из Египта.

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