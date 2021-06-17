Коллекция Анатомикума впервые за сто лет открылась для всех

На протяжении ста лет коллекция Музея анатомии была доступна лишь узкому кругу специалистов. Теперь ее официально открыли для широкой публики, сообщает портал Rus.Lsm.lv со ссылкой на Русское вещание LTV7.

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Раньше экспонаты хранились в главном здании Института анатомии и антропологии Рижского университета им. П. Страдиня (RSU). Теперь же музей располагается в реновированном историческом здании конюшни на бульваре Кронвальда. В музее три этажа — подвальный, первый и второй. Среди экспонатов — кости, органы, части тела, в том числе измененные болезнью (например, легкие с метастазами), эмбрионы.

"Коллекции 100 лет. Первые экспонаты привез с собой из Швеции профессор анатомии Гастон Бакман. Очевидно, это были косточки, может, пара черепов. И вот уже потом, когда студенты медицинского университета изучали свой предмет, анатомию, коллекция стала пополняться", — рассказал Юрис Салакс, директор Института истории медицины RSU, который в студенческие времена тоже изучал кости на "натуральном" материале. "Всегда портфель был полон костей, потому что дома надо было изучать каждый бугорок, каждое углубление, и так далее", — вспоминает он.

Коллекция пополнялась 40 лет, а потом перестала: и по этическим соображениям, и из-за появления 3D.

"По соображениям этики наша коллекция считается закрытой. Она больше не пополняется. Но в начале прошлого века были случаи. Например, первый экспонат, который вас встречает — это скелет конкретного человека, Лукстиньша. Он покончил жизнь самоубийством, но в его посмертной записке нашли завещание, что он завещал себя Анатомикуму и просил, чтобы из его останков сделали скелет, который бы выставили публично", — рассказал Салакс.