Колокола рижской Ратуши начнут исполнять рождественские мелодии в аранжировке Мартиньша Браунса

С наступлением времени Адвента, 28 ноября, колокола рижской Ратуши начнут исполнять рождественские мелодии.

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И в этом году, как и в прежние годы, прозвучат мелодии в аранжировке композитора Мартиньша Браунса — выдающегося латвийского композитора, недавно ушедшего из жизни. Мартиньш Браунс создавал музыкальные программы для колоколов Ратуши с момента их установки в 2006 году, и в это праздничное время мелодии композитора тоже порадуют рижан и гостей города. В программу также включено и сочинение самого композитора "Посвящение", которое будет исполняться каждый день в 15:00.

За эти годы колокола исполняли различные подборки мелодий, которые были созданы как с учетом рекомендаций жителей, так и ежегодных праздников и других тематических мероприятий.

Последнюю программу композитор создал специально для времени пандемии Covid-19. "Я старался сделать программу легкой. Возможно, не все мелодии легкие, но я старался, чтобы колокольная музыка не вынуждала уставшего человека еще больше грустить, это ведь не похоронные колокола", — сказал композитор в мае 2020 года.

Как и прежде, рождественские мелодии будут звучать с девяти утра до одиннадцати вечера, каждый час исполняя фрагменты из разных музыкальных произведений:

в 10:00 "Pūt vējiņi"

в 11:00 "Ziemeļtēva ledus pils"

в 12:00 "Dvēselīte"

в 13:00 "Ak, nāci, Dievs pie mums"

в 14:00 "Cik esi liels, mans Kungs un Dievs"

в 15:00 "Veltījums"

в 16:00 "Laba slava sniedziņam"

в 17:00 "Eglīte’

в 18:00 "Rīga dimd"

в 19:00 "Pacelsim balsis slavējiet"

в 20:00 "Jēzu, saule mana"

в 21:00 "Labu nakti"

в 22:00 "Slavēts Dievs, visaugstākais"

в 23:00 "Ved mani, Dievs"

Привезенные из Германии 30 компьютеризированных колоколов были установлены на террасе Ратуши в 2006 году и являются подарком городу от муниципального предприятия Rīgas nami.