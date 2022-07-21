Колс: если отношение общества к Covid-19 будет легкомысленным, осенью возможны проблемы

Если ответственные госструктуры четко укажут, что нужно делать, чтобы уменьшить распространение Covid-19, а отношение со стороны населения будет легкомысленным, то нельзя исключать, что осенью могут возникнуть серьезные проблемы, заявил заместитель председателя Национального объединения Рихард Колс.

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Как отметил депутат Сейма, ответственность должны взять на себя не только лица, принимающие решения, но и общественность, которой нужно осознать, что вирус никуда не исчез. По его словам, нужно соблюдать основные принципы — мыть руки и соблюдать дистанцию ​​в два метра, а также следить за информацией, предоставленной Министерством здравоохранения, так как показатели заболеваемости в настоящее время достаточно высоки.

Колс отметил, что призыв Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к европейским странам о принятии незамедлительные мер в связи с ростом числа больных Covid-19 носит общий характер, подчеркнув, что государства сами должны оценить и принять решение о введении ограничений.

Кроме того, люди и сейчас могут защитить себя, надевая маски в общественных местах, отметил Колс.

Депутат "Консервативных" Нормунд Жунна выразил доверие Минздраву, указав, что предыдущего опыта достаточно, чтобы специалисты могли понять ситуацию и действовать соответствующим образом.

СМИ также имеют большое значение — как они участвуют и помогают гражданам понять решения, сказала Жунна.

"В первую очередь надо руководствоваться здравым смыслом", — подчеркнул депутат, отметив, что все понимают риски заражения и способы их избежать.

Член "Нового единства" Атис Леиньш считает, что осенью в обществе будет большая усталость от ограничений. При этом существенных ограничений типа локдауна он не прогнозирует.

Как сообщалось, число случаев заболевания Covid-19 в Европе утроилось за шесть недель.