Колс: участие в "конференции Пригожина" станет горьким уроком
Foto: F64

Председатель комиссии Сейма Латвии Рихардс Колс (Национальное объединение) уже давал пояснения латвийским спецслужбам по поводу своей поездки на конференцию, которую провели в Берлине связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным структуры. В разговоре с Delfi депутат назвал эту ситуацию "уроком на будущее".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В конце февраля ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы 2016 года. В России Евгения Пригожина называют "поваром Путина" и основателем "фабрики троллей", а также связывают с "ЧВК Вагнера", наемники которой участвуют в военных операциях по всему миру. Связанные с Пригожиным структуры пытаются создать в Европе сеть контактов, которую в будущем, возможно, планируется использовать для продвижения интересов России. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования Центра "Досье", The Daily Beast, телеканала ARD, Delfi.ee и Delfi.lt. В одной из конференций, организованных близкими к Пригожину структурами, принял участие и Рихардс Колс.

Колс заявил Delfi, что не знал о связи мероприятия с Пригожиным. Он утверждает, что получил приглашение участвовать от депутата Бундестага Александра Кулиса, с котором Колс давно лично знаком. "В круг тем входили энергетика, безопасность, инфраструктура, борьба с пандемией Covid-19 и то, какой след она может оставить в будущем. У меня не было абсолютно никаких причин не доверять моему коллеге из Бундестага. Я согласился принять участие", — заявил политик.

Колс отметил, что принял участие только в одной панельной дискуссии, посвященной обозначенным выше темам. Некоторое время спустя с политиком связались сотрудники Бюро по защите Сатверсме и поинтересовались возможной связью с Пригожиным. "Для меня это стало неприятным сюрпризом. Для меня не было совершенно никаких признаков, что с этим человеком что-то может быть связано или этот человек стоит за этим", — утверждает Колс.

Депутат утверждает, что если бы владел всей информацией, он бы отказался от участия. "Может, у меня теперь есть такой горький опыт. Но я договорился с нашими структурами безопасности, чтобы впредь они информировали о такой деятельности, которую, как я понимаю, Россия все чаще и чаще будет вести, маскируясь за каким-то мероприятиями такого формата", — заявил он.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

19

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Национальное объединение Сейм Латвии ФБР
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ādažu nov.,
197 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€