Колс: участие в "конференции Пригожина" станет горьким уроком

Председатель комиссии Сейма Латвии Рихардс Колс (Национальное объединение) уже давал пояснения латвийским спецслужбам по поводу своей поездки на конференцию, которую провели в Берлине связанные с "поваром Путина" Евгением Пригожиным структуры. В разговоре с Delfi депутат назвал эту ситуацию "уроком на будущее".

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В конце февраля ФБР объявило в розыск Евгения Пригожина в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы 2016 года. В России Евгения Пригожина называют "поваром Путина" и основателем "фабрики троллей", а также связывают с "ЧВК Вагнера", наемники которой участвуют в военных операциях по всему миру. Связанные с Пригожиным структуры пытаются создать в Европе сеть контактов, которую в будущем, возможно, планируется использовать для продвижения интересов России. Об этом свидетельствуют данные совместного расследования Центра "Досье", The Daily Beast, телеканала ARD, Delfi.ee и Delfi.lt. В одной из конференций, организованных близкими к Пригожину структурами, принял участие и Рихардс Колс.

Колс заявил Delfi, что не знал о связи мероприятия с Пригожиным. Он утверждает, что получил приглашение участвовать от депутата Бундестага Александра Кулиса, с котором Колс давно лично знаком. "В круг тем входили энергетика, безопасность, инфраструктура, борьба с пандемией Covid-19 и то, какой след она может оставить в будущем. У меня не было абсолютно никаких причин не доверять моему коллеге из Бундестага. Я согласился принять участие", — заявил политик.

Колс отметил, что принял участие только в одной панельной дискуссии, посвященной обозначенным выше темам. Некоторое время спустя с политиком связались сотрудники Бюро по защите Сатверсме и поинтересовались возможной связью с Пригожиным. "Для меня это стало неприятным сюрпризом. Для меня не было совершенно никаких признаков, что с этим человеком что-то может быть связано или этот человек стоит за этим", — утверждает Колс.

Депутат утверждает, что если бы владел всей информацией, он бы отказался от участия. "Может, у меня теперь есть такой горький опыт. Но я договорился с нашими структурами безопасности, чтобы впредь они информировали о такой деятельности, которую, как я понимаю, Россия все чаще и чаще будет вести, маскируясь за каким-то мероприятиями такого формата", — заявил он.