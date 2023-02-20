Колс: визит Байдена в Киев — мощный сигнал для России, особенно для Путина
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Визит президента США Джо Байдена в Киев является сильным сигналом для России, особенно для Путина, заявил агентству LETA председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс (Национальное объединение).

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Байден, прибывший в Украину незадолго до годовщины войны, развязанной Россией, выражает солидарность и четкий сигнал о постоянной помощи Украине, добавил он.

Колс также считает, что визит Байдена побудит союзников к дальнейшей поддержке Украины в ее борьбе с агрессором.

Президент США Джо Байден в ходе своего неанонсированного визита в Киев в понедельник, 20 февраля, заявил о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Общая сумма поддержки оценивается в 500 млн долларов.

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы оградить украинский народ от бомбардировок", — заявил президент США.

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