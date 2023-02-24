Командир НВС: Латвия полностью отказалась от военной техники советских времен

Латвия фактически полностью отказалась от военной техники советских времен, постепенно заменяя ее более современной техникой. Об этом в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" заявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш, пишет портал lsm.lv.

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"С точки зрения оснащения [латвийской армии], с точки зрения вооружения мы сегодня намного лучше, чем в 2014 году, когда произошло первое крупное [российское] вторжение в Украину. Мы учимся , пополняем наш численный состав", — заявил командующий НВС.

По его словам, силы обороны Латвии становятся численно больше, например, по мере того, как население все активнее вовлекается в Земессардзе. Союзники Латвии с каждым месяцем увеличивают свое участие в обороне Латвии не только человеческими ресурсами, но и размещением здесь вооружений, например, систем противовоздушной обороны из Испании.

По словам Калниньша, сейчас в Латвии находится более 3000 солдат союзников.

Говоря о новых вертолетах Black Hawk, которые только что получила Латвийская армия, командующий НВС сказал, что это большой шаг в развитии сил противовоздушной обороны страны.

"Мы уже полностью отказались от [военной] техники советских времен. И она была последней в нашем арсенале — это были МИ17 и МИ2 [вертолеты], которые сейчас в Украине", — сказал командующий НВС.

По его словам, в ближайшие годы в Вооруженных силах Латвии будут не только современные вертолеты, но и средства противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, усовершенствования системы раннего предупреждения. В ближайшие три-пять лет можно будет увидеть очень значительные инвестиции в латвийскую военную авиацию.