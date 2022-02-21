Командир НВС: ни одна страна НАТО не говорит о выводе войск из стран Балтии

Ни одна страна НАТО не говорит о выполнении российского ультиматума относительно вывода войск из стран Балтии, заявил в эфире Латвийского радио командир Национальных вооруженных сил (НВС) Леонид Калниньш.

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Комментируя заявление России о том, что США должны вывести своих солдат из стран Балтии, Калниньш сказал, что на минувшей неделе у него было несколько переговоров с командирами НВС, а министр обороны встретился с ведущими политиками стран НАТО.

"Ни одна страна, ни один лидер, ни один военнокомандующий не упоминал о выполнении такого ультиматума", — заявил командир НВС.

По его словам, страны НАТО подтвердили, что сотрудничество и развитие военного потенциала будет еще интенсивнее.

"В соответствии с 5-м параграфом [договора НАТО] безопасность будет обеспечиваться неизменно и беспрерывно в любую секунду", — признал Калниньш.

Как сообщалось ранее, вице-президент США Камала Харрис также заявила на встрече с лидерами стран Балтии в Мюнхене в пятницу, что Вашингтон твердо привержен защите своих союзников по НАТО.

Тем временем, президент Латвии Эгилс Левитс во время встречи подчеркнул, что агрессия России является не только нападением на Украину, но и на всю Европу и демократии Запада.