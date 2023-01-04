Командир НВС: в этом году планируем попросить поднять зарплаты солдатам и увеличить интенсивность учений

В этом году Национальные вооруженные силы (НВС) планируют обратиться к правительству с просьбой о повышении зарплаты солдатам и увеличении интенсивности военных учений. Об этом в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) заявил командир НВС Леонид Калниньш, пишет LSM.lv.

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Он сообщил, что количество солдат в НВС осталось таким же, как и в прошлом году. Калниньш отметил, что месячная зарплата военнослужащего самого низкого звания НВС ниже, чем средняя зарплата по стране, и это в основном влияет на объемы набора.

Поэтому НВС планируют просить правительство увеличить зарплату военнослужащих примерно на 200 евро в этом году. Ранее в НВС заявляли, что солдат в первый год получает на руки около 1000-1050 евро, которые состоят из зарплаты, продуктов питания и компенсации проживания.

Кроме того, в этом году НВС планируют увеличить интенсивность учений, сообщил Калниньш.

"Несмотря на то, что наш численный состав в вооруженных силах остался таким же, как и в прошлом году, интенсивность наших учений увеличится на 10%. Учения будут проводиться гораздо чаще. И жители гораздо чаще будут видеть наши действия в в непосредственной близости от их жизни", — отметил командир НВС.

В свою очередь, в сфере инфраструктуры в этом году самые большие работы запланированы по строительству баз и оружейных складов подразделений Земессардзе. Планируется начать работы по развитию новой международной базы — военного полигона Залвес.

Калниньш пояснил: "Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее обеспечить развитие полигона в Селии, чтобы мы могли начать обучение там в гораздо большем объеме, для гораздо большего подразделения, чем это возможно на полигоне Адажи".

НВС также продолжает работу в сфере введения обязательной военной службы, хотя политические решения еще до конца не приняты.

"Нужно найти человеческие ресурсы, которые обеспечат состав инструкторов, способных заниматься управлением Службой государственной обороны и обучением. Это самое существенное. Второстепенное — инфраструктура, о которой я особо не беспокоюсь, поскольку мы сможем разместить ее в Адажи или где-нибудь еще", — заявил Калниньш.

Ранее сообщалось, что первый добровольный призыв в Службу государственной обороны возможен уже летом, в него могут попасть несколько сотен человек.