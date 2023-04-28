Командир Земессардзе: Украина и Запад пытаются "напустить тумана" вокруг предстоящего наступления
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В настоящее время Украина и Запад пытаются "напустить тумана" в глазах российской стороны по поводу готовящегося наступления, заявил командующий Земессардзе Каспар Пуданс в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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По его словам, война сейчас находится в фазе выжидания и воздействия на сознание. Сейчас инициатива на стороне Украины, которая пытается создать беспокойство и сомнения относительно того, где будет наступление. Такой же тактики придерживается в своих сообщениях и Запад.

Идет обучение, доставка техники в Украину, много техники уже завезено. Российская сторона также активно оценивает и анализирует происходящее, больше готовясь к обороне.

Пуданс признал, что не может сказать, что количество поставляемого Украине вооружения было достаточным. Украина прекрасно понимает, что наступление не должно провалиться, потому что это может повлиять на настроения на Западе. Украинцы будут усиленно искать способы добиться успеха, но пока неизвестно, какой будет конечная цель наступления.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил в четверг, что члены альянса и их партнеры поставили Украине 230 танков и 1550 единиц другой бронетехники.

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